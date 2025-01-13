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Сегодня, 11:04

Первак: «Было сразу понятно, что Виллиан Жозе — неудачный трансфер»

Даниил Аршавский
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о возможном уходе форварда Виллиана Жозе из московского клуба.

«Было сразу понятно, что Виллиан Жозе — это неудачный трансфер «Спартака». Ну и с финансовой точки зрения трансфер Виллиана Жозе получился со знаком минус. Сыграли в убыток, раз купили за 2 миллиона евро, а теперь хотят избавиться от него бесплатно», — цитирует Первака «ВсеПроСпорт».

33-летний бразилец присоединился к красно-белым летом 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2026 года. За 13 матчей в составе «Спартака» нападающий забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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