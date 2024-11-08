Первак: «Московских команд в РПЛ в избытке, в РПЛ нужен «Урал», наверное»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что РПЛ не нужны новые московские команды.

«С точки зрения болельщиков, выступления команд, в РПЛ нужен «Урал», наверное. Большой регион, большой город и хорошая посещаемость была у них. И, скорее всего, «Балтика».

Московские команды в избытке, просто у «Торпедо» 2 тысячи наберется, все друг друга знают. Новые болельщики откуда-то не могут взяться. Вот стадион построят — посмотрим. Новая арена лишней не будет в Москве», — сообщил Первак Legalbet.

В нынешнем сезоне в РПЛ представлены четыре московских клуба: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Также в турнире участвуют подмосковные «Химки».