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РПЛ

Сегодня, 19:29

Первак: «Слабо верится в уход Абаскаля из «Спартака»

Виктория Кравченко
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

Испанский журналист Анхель Гарсия Альварес сообщил об интересе к специалисту со стороны представителей команды ла лиги «Кадиса».

«Слабо в это верится. Какой-то «Кадис» приглашает... Испанские болельщики против, потому что у него нет опыта, он не нужен. А «Спартаку» нужен. Над новостью про уход Абаскаля в «Кадис» в совете директоров «Спартака» посмеялись, никаких предпосылок для этого нет», — цитирует Первака «Спорт День за Днем».

«Спартак» с лета 2022 года тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль. В этом сезоне красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pervak-slabo-veritsya-v-ukhod-abaskalya-iz-spartaka-kakoy-to-kadis-priglashaet
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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