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Сегодня, 07:27

Первак: «Ростов» действовал неплохо и по игре не уступал «Спартаку»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал победу команды в матче 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

«По счету, конечно, это уверенная победа «Спартака». Матч был достаточно интересный, прошел в равной борьбе. «Ростов» действовал неплохо и по игре не уступал «Спартаку». Все решили ошибки вратаря «Ростова». Почему-то последнее время голкиперы некоторых команд, и «Ростова» в том числе, пытаются быть футболистами и делают опасные передачи у своих ворот. Вот Одоевский возомнил себя полевым игроком и поплатился за это. Ранее подобные вольности в «Ростове» позволял себе Песьяков.

Что касается двух голов Шамара Николсона, ну, забил и забил. Не вижу, что он какой-то особенный нападающий. Просто Николсон дважды оказался в нужном месте", — приводит слова Первака Metaratings.ru.

«Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 12 очками — на девятой строчке.

Источник: Metaratings
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак

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