Первак против того, чтобы Каррера возвращался в «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал слова экс главного тренера красно-белых Массимо Карреры о возвращении в московский клуб.

В новом выпуске YouTube-проекта «Коммент.Шоу» итальянский специалист заявил, что всегда готов вернуться в «Спартак».

«Я думаю, что это [возвращение Карреры в «Спартак"] совсем не нужно. Как по мне, учитывая все то, как это было, то чемпионство — это все случайный вариант. Где-то ему частично повезло. Аргумент в пользу «творца» последнего чемпионства «Спартака» здесь не прокатит — сейчас другая игра, другой чемпионат вообще. Сейчас одиннадцать матчей по 1:0 не получится выиграть. Это не то время», — сказал Первак Vprognoze.

60-летний Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России, а также обладателями Суперкубка страны.