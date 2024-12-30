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Сегодня, 11:56

Первак: «Не имеет значения, будет ли новый спортивный директор «Спартака» иностранцем или нет»

Камила Абдурахманова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о том, кто может быть новым спортивным директором красно-белых.
«Не важно, кто будет новым спортивным директором «Спартака», главное, чтобы он подходил по стилю игры, а остальное не имеет значения — иностранец или нет. Я не знаю, кто в этом составе при такой дирекции может работать», — сказал Первак корреспонденту Vprognoze.ru.

Португальский специалист Томаш Амарал ушел с должности спортивного директора «Спартака». В клубе выразили недовольство работой Амарала в прошедшее летнее трансферное окно.

Источник: Vprognoze.ru
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ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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