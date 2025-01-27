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Сегодня, 14:52

Первак считает, что Помазун может стать достойным вторым номером в «Спартаке»

Камила Абдурахманова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал о возможном переходе вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в команду красно-белых.

«Помазун очень хороший вратарь, давно уже себя зарекомендовал. Он многие годы числится в ЦСКА, но играл за «Урал». Илья — отличный вратарь! Уверен, он может стать достойным вторым номером в «Спартаке». В случае травмы или замены Максименко Помазун в «Спартаке» равноценно его заменит», — сказал Первак Metaratings.ru.

В текущем сезоне Илья Помазун не провел ни одной игры за ЦСКА. В общей сложности в РПЛ он сыграл 105 матчей, пропустив 144 мяча и 26 раз оставив ворота «сухими». Помазун заключил с красно-синими контракт, который действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 1,2 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
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Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Первак
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