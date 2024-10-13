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Сегодня, 15:40

Первак считает, что в России существует дефицит высококлассных тренеров

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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что в РПЛ существует нехватка высококлассных тренеров.

«То, что первые три места занимают команды с нашими тренерами, говорит о том, что хорошие русские тренеры уже заняты. Есть еще хороший тренер Карпин, просто у первых трех команд подбор футболистов сильнее. Есть Рашид Рахимов в «Рубине». А больше я и не вспомню никого. Думаю, у нас есть дефицит тренеров, особенно хороших. Сколько бы не учились сейчас на тренеров, сколько бы не привлекали иностранцев, а хороших мало», — приводит слова Первака Legalbet.

После 11 туров лидером таблицы чемпионата России является «Краснодар» с 27 очками.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
Юрий Первак

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