Первак считает неудовлетворительным прошедший сезон для «Спартака» в РПЛ

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил выступление московской команды в прошедшем сезоне РПЛ.

«Оценка прошедшего сезона для «Спартака»? Как и по множеству предыдущих — неудовлетворительная. Я считаю, что задачи оказались невыполненными. Место «Спартака» должно было быть в тройке? Да, хотелось бы, чтобы было там. Но эта задача почти всегда невыполнимая из-за тренерской чехарды. С этим можно связать результаты команды и в этом сезоне. Давно было понятно, что Абаскаль — не тот тренер, на которого нужно делать ставку. Но мы, к сожалению, его терпели, с ним контракт продлевали», — цитирует Первака Vprognoze.ru.

«Спартак» с 50 очками финишировал на пятом месте в чемпионате России по итогам сезона-2023/24. 16 мая клуб из Москвы объявил о назначении нового главного тренера. С лета команду возглавит серб Деян Станкович.