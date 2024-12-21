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Сегодня, 13:36

Первак сообщил, что Глушенкова предлагали «Спартаку»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что форвард Максим Глушенков мог перейти из «Локомотива» в «Спартак».

«Спартак» упустил Глушенкова. Я точно знаю, что Максима предлагали клубу агенты. Не знаю, почему не захотели. Наверное, направление клуба такое. Они обратились к иностранцам. Набрали непонятно кого, а сейчас половину этих легионеров будут отдавать. И Глушенкова предлагали, и Сергея Пиняева. Честно, по деньгам не знаю сколько, но разговор точно был. Люди напрямую там работают со «Спартаком», «Спартаком-2». Они постоянно контактируют. Непонятно, почему не сошлось», — цитирует Первака Legalbet.

В июле этого года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». 25-летний футболист провел 14 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Первак
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