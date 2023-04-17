Первак удивлен, что Федун продержался в «Спартаке» 18 лет

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал 18 лет работы Леонида Федуна в должности акционера клуба.

«Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всем найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал. Вернется ли он еще в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Леонид Федун был президентом «Спартака» с 2004 года. С момента прихода Федуна в клуб «Спартак» один раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, дважды побеждал в Кубке России, пять раз завоевывал серебряные медали чемпионата России, трижды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов. 22 августа прошлого года стало известно, что нефтяная компания «Лукойл» стала владельцем 100 процентов акций красно-белых.