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Первак удивлен, что Федун продержался в «Спартаке» 18 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал 18 лет работы Леонида Федуна в должности акционера клуба.

«Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всем найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал. Вернется ли он еще в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Леонид Федун был президентом «Спартака» с 2004 года. С момента прихода Федуна в клуб «Спартак» один раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, дважды побеждал в Кубке России, пять раз завоевывал серебряные медали чемпионата России, трижды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов. 22 августа прошлого года стало известно, что нефтяная компания «Лукойл» стала владельцем 100 процентов акций красно-белых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-pervak-udivilo-chto-fedun-proderzhalsya-v-spartake-18-let-dumayu-chto-on-meshal-a-ne-pomogal/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Юрий Первак
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