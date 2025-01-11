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Сегодня, 14:43

Первак: «Российские игроки не хотят ехать в Европу, живут себе спокойно, а футбол для них постепенно затухает»

Камила Абдурахманова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал о нападающем столичного «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин уже давно считается молодым и перспективным. Но 22 года — это уже не молодой, это уже мужчина. В этом сезоне он сбавил, это объективно, 100%. Раньше говорили об интересе к нему со стоны европейских клубов, но говорить можно много. У нас сейчас играет один Головин. Из «Динамо» уехал мальчик в «Реал Сосьедад», но он мало играет, больше тренируется. Понятно, что была травма. Так о чем мы можем говорить? О какой конкуренции? У нас никто там не играет. Сафонова в «ПСЖ» взяли вторым вратарем. В 90-х море футболистов играло в ведущих европейских клубах.

Сейчас больше идут журналистские блудни, сравнения футболистов. Но это все смешно. Никто даже и не думает никого приглашать. Да и российские игроки ехать не хотят, они здесь деньги получают, живут себе спокойно, а футбол для них постепенно затухает», — заявил Первак Legalbet.ru

В этом сезоне Тюкавин сыграл 21 матч за «Динамо» в различных турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
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Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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