Первак заявил, что вокруг стадиона «Спартака» творится бардак

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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил время, прошедшее после отхода от управления клубом Леонида Федуна.
«Я не могу сказать, стало лучше или хуже. По игре вроде бы наметились какие-то интересные концепции нового тренерского штаба. Хотя он не новый. Скоро будет год. А если говорить по хозяйственной деятельности... Меня всегда удивляет, что «Спартак» построил такой прекрасный стадион, а вокруг него непомерный бардак. Вообще непонятно, что творится. Один раз заезжаешь так, другой раз — по-другому, третий раз — по третьему. Какая-то там вечная неустроенность», — приводит слова Первака «РБ Спорт».
Леонид Федун стал президентом «Спартака» в 2004 году. Под его началом красно-белые выигрывали чемпионат (2017), Кубок (2022) и Суперкубок (2017) России. Стоит отметить, что весной Федун ушел из «Лукойла», где на протяжении двух десятилетий был членом совета директоров, а в последнее время занимал должность вице-президента по стратегическому развитию.