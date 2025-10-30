Видео
30 октября, 22:30

Первак заявил, что «Зенит» предлагал «Спартаку» Глушенкова за 7 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Зенит» предлагал «Спартаку» приобрести нападающего Максима Глушенкова, сообщил бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак.

По словам Первака, это произошло около года назад, когда у Глушенкова были разногласия в «Зените».

«Первое предложение было «Спартаку». За семь миллионов евро. А сейчас Глушенков, наверное, стоит уже 20 миллионов. Как минимум. Может, уже 25 даже», — цитирует Первака Legalbet.

Глушенков уже выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 годы. Летом 2024 года форвард перешел из «Локомотива» в «Зенит». В текущем сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

Источник: Legalbet
17

  • spar001

    вчера 7, сегодня 20, завтра опять может быть 7 :grin:...

    31.10.2025

  • ФОКСИ

    У свиней хобби брать гнид...можно вспомнить Быстрова, Швецова.......

    31.10.2025

  • juvekos

    дурачок, причем тут Спартак???

    31.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Интерересно , а забьет за Спартак в этом сезоне игрок в русской фамилией ? Народная команда же.))

    31.10.2025

  • Келофин

    А на кой он нужен? Он прям создан для бомжей.Болтает много,периодически играет.

    31.10.2025

  • zg

    Салют,он в целом гнида,своим поведением во всех командах,в которых играл и играет.

    31.10.2025

  • Игорь Малышев

    Ложь должна быть наглой и беспринципной, как учил коллега одного австрийского художника.

    31.10.2025

  • lvb

    Здаров. А почему Глушенков "гнида" по отношению к ФК СМ? То что с ним происходит в "Зените".. нас не касается. А вот то что мы его уже один раз выкинули.. сие факт медицинский. Скрижаль "В ФК СМ два раза не зовут"(К. Бесков, или Никита, точно уже не помню)))

    31.10.2025

  • vvi432

    СЭ и спартак в своем стиле. Расскачивают Зенит перед важной игрой. Вытащили бывшего о годовом событие

    31.10.2025

  • Russpiel

    Тот, который на шесть человек раньше Семака.

    31.10.2025

  • Илья858

    За год с 7 до 25? Стал лучшим бомбардиром? Выиграл Лигу чемпионов или чемпионат мира? Может, хотя бы Кубок России?

    31.10.2025

  • fan_89

    Год назад? Когда они с Венделом на травмах были, а до этого рвали всех? За семь? Хорошая история. Жалко, что звездёж.

    30.10.2025

  • Ю.Ю.

    Первак, это тот, который в раздевалке стволом размахивал?

    30.10.2025

  • Павел Заблоцкий

    Такую звездищу и так дешево и Спартаку? Что у вас с головой?

    30.10.2025

  • m_16

    Так он и играет.

    30.10.2025

  • zg

    Нахрен эту гниду с кривой мордой,за бесплатно такого брать не хрен!Удачи ему там где он есть,пусть играет и не давится!

    30.10.2025

