Первак заявил, что «Зенит» предлагал «Спартаку» Глушенкова за 7 миллионов евро

30 октября, 22:30
«Зенит» предлагал «Спартаку» приобрести нападающего Максима Глушенкова, сообщил бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак.
По словам Первака, это произошло около года назад, когда у Глушенкова были разногласия в «Зените».
«Первое предложение было «Спартаку». За семь миллионов евро. А сейчас Глушенков, наверное, стоит уже 20 миллионов. Как минимум. Может, уже 25 даже», — цитирует Первака Legalbet.
Глушенков уже выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 годы. Летом 2024 года форвард перешел из «Локомотива» в «Зенит». В текущем сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
spar001
вчера 7, сегодня 20, завтра опять может быть 7 :grin:...
31.10.2025
ФОКСИ
У свиней хобби брать гнид...можно вспомнить Быстрова, Швецова.......
31.10.2025
juvekos
дурачок, причем тут Спартак???
31.10.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Интерересно , а забьет за Спартак в этом сезоне игрок в русской фамилией ? Народная команда же.))
31.10.2025
Келофин
А на кой он нужен? Он прям создан для бомжей.Болтает много,периодически играет.
31.10.2025
zg
Салют,он в целом гнида,своим поведением во всех командах,в которых играл и играет.
31.10.2025
Игорь Малышев
Ложь должна быть наглой и беспринципной, как учил коллега одного австрийского художника.
31.10.2025
lvb
Здаров. А почему Глушенков "гнида" по отношению к ФК СМ? То что с ним происходит в "Зените".. нас не касается. А вот то что мы его уже один раз выкинули.. сие факт медицинский. Скрижаль "В ФК СМ два раза не зовут"(К. Бесков, или Никита, точно уже не помню)))
31.10.2025
vvi432
СЭ и спартак в своем стиле. Расскачивают Зенит перед важной игрой. Вытащили бывшего о годовом событие
31.10.2025
Russpiel
Тот, который на шесть человек раньше Семака.
31.10.2025
Илья858
За год с 7 до 25? Стал лучшим бомбардиром? Выиграл Лигу чемпионов или чемпионат мира? Может, хотя бы Кубок России?
31.10.2025
fan_89
Год назад? Когда они с Венделом на травмах были, а до этого рвали всех? За семь? Хорошая история. Жалко, что звездёж.
30.10.2025
Ю.Ю.
Первак, это тот, который в раздевалке стволом размахивал?
30.10.2025
Павел Заблоцкий
Такую звездищу и так дешево и Спартаку? Что у вас с головой?
30.10.2025
m_16
Так он и играет.
30.10.2025
zg
Нахрен эту гниду с кривой мордой,за бесплатно такого брать не хрен!Удачи ему там где он есть,пусть играет и не давится!
30.10.2025