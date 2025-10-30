Первак заявил, что «Зенит» предлагал «Спартаку» Глушенкова за 7 миллионов евро

«Зенит» предлагал «Спартаку» приобрести нападающего Максима Глушенкова, сообщил бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак.

По словам Первака, это произошло около года назад, когда у Глушенкова были разногласия в «Зените».

«Первое предложение было «Спартаку». За семь миллионов евро. А сейчас Глушенков, наверное, стоит уже 20 миллионов. Как минимум. Может, уже 25 даже», — цитирует Первака Legalbet.

Глушенков уже выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 годы. Летом 2024 года форвард перешел из «Локомотива» в «Зенит». В текущем сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.