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Сегодня, 22:36

Первая тренировка профессионального клуба прошла на новой базе в Мацесте

Мария Гусева
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ЦСКА провел тренировку на новой базе Российского футбольного союза (РФС) в Мацесте.

«Мы можем очень высоко оценить этот спортивный комплекс, — цитирует пресс-служба РФС главного тренера армейцев Владимира Федотова. — Огромная благодарность РФС за то, что разрешили здесь потренироваться. Красивое место, шикарные условия, прекрасное поле! Вижу, что комплекс будет улучшаться. Хочется пожелать успехов — такие базы важны для развития нашего футбола».

РФС выкупил базу в микрорайоне Мацеста, входящим в Хостинский район города Сочи, в 2022 году. Комплекс объединяет 5 футбольных полей.

На базе завершается реконструкция трех искусственных полей последнего поколения и установка мачт освещения, а также другие подготовительные работы. Планируется, что в ближайшее время футбольный центр в Мацесте будет регулярно принимать тренировочные сборы национальных сборных и российских клубов.

Источник: РФС
Футбол
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
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