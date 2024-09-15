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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:20

Голы Макарова и Гагнидзе принесли «Динамо» победу над «Ахматом»

Владислав Маслов
Корреспондент
Лечи Садулаев и Бителло.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московское «Динамо» дома одержало победу над «Ахматом» в матче 8-го тура РПЛ со счетом 4:2.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 14:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:2
Ахмат

В первом тайме счет открыл полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль, это дебютный для него мяч в клубе в РПЛ.

После перерыва форвард Константин Тюкавин удвоил преимущество «Динамо». «Ахмат» сравнял счет после голов Мауро Луны и Лечи Садулаева.

Полузащитники москвичей Денис Макаров и Лука Гагнидзе принесли победу своей команде, отличившись в добавленное время второго тайма.

«Ахмат» провел первый официальный матч после возвращения на пост главного тренера Сергея Ташуева.

«Динамо» с 16 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — на 16-й строчке с 5 очками.

Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)

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