Голы Макарова и Гагнидзе принесли «Динамо» победу над «Ахматом»

Московское «Динамо» дома одержало победу над «Ахматом» в матче 8-го тура РПЛ со счетом 4:2.

В первом тайме счет открыл полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль, это дебютный для него мяч в клубе в РПЛ.

После перерыва форвард Константин Тюкавин удвоил преимущество «Динамо». «Ахмат» сравнял счет после голов Мауро Луны и Лечи Садулаева.

Полузащитники москвичей Денис Макаров и Лука Гагнидзе принесли победу своей команде, отличившись в добавленное время второго тайма.

«Ахмат» провел первый официальный матч после возвращения на пост главного тренера Сергея Ташуева.

«Динамо» с 16 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — на 16-й строчке с 5 очками.