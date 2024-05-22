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Сегодня, 19:08

Первый тренер Акинфеева — о продлении контракта вратаря: «Пусть играет и радует нас»

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Павел Коваль, первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, в комментарии для «СЭ» поделился мнением по поводу продления контракта с вратарем.

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время 38-летний россиянин подпишет новое соглашение с армейцами.

«Хорошо, что он подпишет (новый контракт, — прим. «СЭ»), я рад за него. С ним по этой теме не общался, было неудобно спрашивать, потому что человеку 38 лет. Он любит футбол, так пусть играет и радует нас», — сказал Коваль «СЭ».

Игорь Акинфеев. Легенда № 35! Есть что-то вечное — Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

В сезоне-2023/24 Акинфеев принял участие в 26 матчах ЦСКА во всех турнирах, пропустил 34 гола и отыграл 8 встреч на ноль.

(Константин Передерий)

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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