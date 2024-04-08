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Сегодня, 11:43

Первый тренер Акинфеева поздравил голкипера с днем рождения: «Настоящая легенда ЦСКА!»

Зарина Халимхонова
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Павел Коваль, первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в комментарии для «СЭ» поздравил своего воспитанника с 38-летием.

«Что пожелать человеку, у которого все уже есть? Только здоровья! Все остальные рекорды он уже побил и всем все доказал. Хочу, чтобы Игорь и дальше играл. Посмотрим, будет ли он в мае продлевать контракт. Все зависит от его желания. Игорь — настоящая легенда ЦСКА. Тяжело представить клуб без него», — сказал Коваль «СЭ».

38-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру.

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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