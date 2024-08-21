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Сегодня, 14:13

Первый тренер Акинфеева рассказал, какие еще достижения могут покориться вратарю

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Первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Павел Коваль в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, каких еще достижений может добиться капитан армейцев в своей карьере игрока.

«Уже все рекорды он побил. Если бы не две травмы, то вообще было бы столько игр! Мы не можем играть в европейских турнирах, к сожалению. Но из возможных достижений — взять еще раз Кубок России и чемпионат», — сказал Коваль «СЭ».

38-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за основную команду он дебютировал в 2003 году. Всего он провел 765 матчей за клуб во всех турнирах. Сезон-2024/25 стал 22-м для голкипера в РПЛ.

Александр Абустин

Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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