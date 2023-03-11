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Первый тренер Акинфеева: «ЦСКА превращается в середняка. Одна из основных проблем спада — состав команды»

Алина Савинова
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Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, поделился мнением о нынешнем составе армейцев.

«ЦСКА превращается в середняка. В трансферное окно купили только Агапова, который травмирован. Как им конкурировать внутри команды? Большинство команд сделали приобретения. К тому же Дивеев и Зайнутдинов травмированы. Играть в защите некому. Набабкину уже сколько лет. Молодец! Помогает, играет. Сегодняшнюю команду не сравнишь с плеядой игроков, когда играли Вагнер Лав, Жо, Карвальо, Березуцкие, Игнашевич. По подбору игроков ЦСКА слабее «Спартака». Одна из основных проблем спада ЦСКА — состав команды. Он не сравним с прошлыми годами. Никого не хочу обижать, но игроки по уровню технического мастерства были намного сильнее. Дело не в тренере. Федотов и молодым дает игровую практику. Он старается, работает», — приводит Sport24 слова Коваля.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 18 туров.

12 марта армейцы сыграют с «Крыльями Советов» в рамках 19-го тура РПЛ. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-11-pervyy-trener-akinfeyeva-tsska-prevrashchayetsya-v-serednyaka-sostav-komandy-odna-iz-osnovnykh-problem
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