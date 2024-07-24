Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:58

Первый тренер Соболева считает, что «Спартак» некрасиво расстается с игроком: «Выставляют, что Саша такой плохой»

Первый тренер Соболева считает, что «Спартак» некрасиво расстается с игроком
Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал «СЭ» решение спортивного директора красно-белых Томаша Амарала отстранить игрока от тренировок.

«Значит, на него не рассчитывают. Мне не нравится, что с ним расстаются так некрасиво. Дай Бог, чтобы все это успокоилось. Уже месяц идут разговоры. Никак не могу понять, неужели нельзя спокойно расстаться? Если хотите продать его, то продайте. Назовите реальную цену и скажите спасибо за голы, которые он забивал и расстаньтесь по-человечески. Не Саша решает этот вопрос, а руководство клубов и агент. А везде выставляют, что Саша такой плохой. Да, он заинтересован в переходе, там лучше условия. У него в последние 2 года испортились отношения с руководством. Не думаю, что во всем он виноват. Просто хочется, чтобы поскорее все это решилось. Его то на лавку посадят, то не дают играть, то на завтрак не пришел. Естественно, что он давно хочет оттуда уйти, тем более в такой клуб, как «Зенит», — сказал Горбунов «СЭ».

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
25
Обсудить
Читайте также
Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции
В Париже начинаются соревнования летней Олимпиады 2024
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Соболев меняет команду: из «Спартака» — в «Зенит»?
Кечинов считает, что Соболев способен выиграть конкуренцию у Кассьерры в «Зените»
Кечинов — об отстранении Соболева: «Клубам нужно поскорее договариваться»
Салихова: «Отстранив Соболева от тренировок с основой, «Спартак» сжег мосты»
Источник: Соболев объяснил плохую игру с «Оренбургом» мыслями про «Зенит»
«Спартак» отстранил Соболева от тренировок. Что известно?
Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Кечинов — об отстранении Соболева: «Клубам нужно поскорее договариваться»

Кечинов считает, что Соболев способен выиграть конкуренцию у Кассьерры в «Зените»