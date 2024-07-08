Первый тренер Соболева: «Приход Виллиана Жозе в команду означает, что Александра хотят продать»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о недовольстве игрока приходом в клуб форварда Виллиана Жозе.

«Вряд ли он конфликтует с Виллианом Жозе. Скорее всего, он недоволен ситуацией, которая складывается с игровым временем. Это так же, как Бабич пришел, и Джикия висел, и все, никому не нужен. А тут Угальде — заплатили за него, надо чтобы играл. Жозе тоже купили. Поэтому ясно, что у кого-то игрового времени будет меньше. Возможно, у того же Соболева. Но не думаю, что это сказывается на отношениях между игроками. Это все взаимодействие с администрацией. Зачем Виллиан Жозе «Спартаку» — я не понимаю. Допустим, вы оставляете Соболева, но есть Угальде и Мелешин. Для чего покупать 32-летнего бразильца, который не блистает большой результативностью? Раз они покупают форвардов, значит, они хотят продать Соболева. Очевидно, что этот вопрос решается», — сказал Горбунов «СЭ».

Ранее известный агент Тимур Гурцкая заявил, что Соболев недоволен приходом Жозе в команду.

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с лета 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Александр Абустин