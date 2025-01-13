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Сегодня, 11:30

Первый тренер Батракова: «Леша с детства говорил, что ему нравится «Барселона»

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Первый тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Александр Зуев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном трансфере игрока в европейский чемпионат.

«Мы с ним переписывались, пока он был в отпуске. Говорит, что смотрел итальянский чемпионат. Ему он понравился. Но больше он тяготеет к Испании. Леша с детства говорил, что ему нравится «Барселона». Ему нужны такие клубы, которые работают именно с передачами», — сказал Зуев «СЭ».

В этом сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Дарик Агаларов

1
Алексей Батраков
ФК Барселона
ФК Локомотив (Москва)
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