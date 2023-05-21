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Сегодня, 00:48

Первый тренер Миранчуков: «Антон готов играть больше, чем ему дает тренерский штаб «Локомотива»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» Антон Миранчука, прокомментировал победный гол футболиста в матче 28-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Еще ощущается, что Антон не вернулся в свои кондиции после пропущенного сезона из-за травмы. Тем не менее, он на пути к возвращению. Главный тренер молодой, перспективный, горячий. Галактионов по-другому видит футбол. Думаю, Антон готов играть больше, чем дает тренерский штаб. Минимум полтора тайма потянет. Доказательство тому — забитый красивый мяч и три важных очка. Если Антон продолжит забивать, то обретет полные кондиции к следующему сезону. Там мы его увидим намного больше», — приводит Sport24 слова Воронкова.

В сезоне-2022/23 Антон Миранчук забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за «Локомотив».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-20-pervyy-trener-miranchukov-anton-gotov-igrat-bolshe-chem-dayet-trenerskiy-shtab-lokomotiva
Антон Миранчук
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