Первый тренер Миранчуков: «Антон готов играть больше, чем ему дает тренерский штаб «Локомотива»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» Антон Миранчука, прокомментировал победный гол футболиста в матче 28-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Еще ощущается, что Антон не вернулся в свои кондиции после пропущенного сезона из-за травмы. Тем не менее, он на пути к возвращению. Главный тренер молодой, перспективный, горячий. Галактионов по-другому видит футбол. Думаю, Антон готов играть больше, чем дает тренерский штаб. Минимум полтора тайма потянет. Доказательство тому — забитый красивый мяч и три важных очка. Если Антон продолжит забивать, то обретет полные кондиции к следующему сезону. Там мы его увидим намного больше», — приводит Sport24 слова Воронкова.

В сезоне-2022/23 Антон Миранчук забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за «Локомотив».