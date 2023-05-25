Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:54

Первый тренер Дзюбы считает, что футболист рад продлению контракта с «Локомотивом»: «Он нашел свою команду»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта с форвардом до 2024 года.

«Ожидаемая новость. К сожалению, Артем сейчас немного выпал из-за травмы. Думаю, он нашел свою команду и сам рад этому продлению. Уверен, он не сказал своего последнего слова в РПЛ», — сказал Шупляков «СЭ».

Новое соглашение рассчитано по схеме «1+1».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
Девушки на кроватях, гроб на колесиках: сумасшедшие гонки в Канаде
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Дзюба о продлении контракта с «Локомотивом»: «Обещаю, еще пошумим!»
Дюрица похвалил руководство «Локомотива» за продление контракта с Дзюбой
Спортивный директор «Локомотива» о продлении Дзюбы: «Переговоры прошли быстро и при полном взаимопонимании»
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года
Титов назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в России: «Это его реальный уровень»
Петржела: «Дзюба — молодой игрок для РПЛ. Он может забивать больше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Локомотива» о продлении Дзюбы: «Переговоры прошли быстро и при полном взаимопонимании»

Дюрица похвалил руководство «Локомотива» за продление контракта с Дзюбой