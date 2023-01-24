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Первый тренер Дзюбы: «Мне бы хотелось видеть Артема в «Спартаке», но пока там Соболев и Николсон — это невозможно»

Первый тренер Дзюбы поделился мнением о будущем игрока
Руслан Минаев
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Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы поделился мнением о будущем игрока.

«Как можно отреагировать на то, что Артем Дзюба запросил у «Нижнего Новгорода» 500 тысяч евро за половину сезона? Только с улыбкой на лице. Артем — заслуженный футболист и мастер спорта. Это личное дело такого мужчины и профессионала, как Дзюба.

«Нижний Новгород» является хорошим вариантом для Артема. Клуб из РПЛ, да еще и с амбициями. Вариант поперспективнее, чем с «Торпедо».

Может ли сейчас Дзюба вернуться в «Спартак»? Нет, ведь можно написать целый том, почему Артем Дзюба не вернется в московский клуб. Мне, как болельщику красно-белых, как его тренеру, хотелось бы увидеть Дзюбу в «Спартаке», но пока там играют Соболев и Николсон, это невозможно. Хотя, даже в такой форме Артем бы навязал конкуренцию этим массивным нападающим», — цитирует Шуплякова Sport24.

34-летний Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
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