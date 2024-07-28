Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:48

Первый тренер Чалова: «В Испании Федор может достичь уровня Мостового и Карпина»

Telegram Дзен

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Севильи» к форварду армейцев.

«Конечно, лучше идти в «Севилью». Там сильнее чемпионат, чем в Греции. Торопиться не надо, может «Севилья» что предложит. Он хочет играть за границей, но будет ли он там играть в составе? Если он окажется в Испании, то у него есть потенциал стать таким же успешным игроком, как Мостовой или Карпин. Но это тоже зависит от команды, партнеров и игрового времени», — сказал Коваль «СЭ».

Ранее о том, что форвард может продолжить карьеру в «Севилье», сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, испанский клуб заинтересован в переходе 26-летнего россиянина. Также отмечается, что греческий ПАОК может активировать пункт о выкупе Чалова.

Александр Абустин

Федор Чалов
ФК Севилья
ФК ЦСКА (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Дронова и Сырица не завоевали медалей в раздельной гонке на Олимпиаде-2024
Польского комментатора отстранили за критику церемонии открытия Олимпиады
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
Видеоподборка основных моментов открытия ОИ-2024 удалена с официальных ресурсов
На Украине выступили против участия Хаматовой в Венецианском фестивале
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Лунев: «Пожал бы руку Александру Медведеву. Все было в прошлом. С «Зенитом» сейчас хорошие отношения»

Гендиректор «Акрона» назвал исторической первую победу клуба в РПЛ