Первый тренер Чалова — о том, стоит ли форварду ехать в Европу: «Если он будет играть, а не сидеть на скамейке...»

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, ответил «СЭ» на вопрос о том, стоит ли форварду вновь попробовать свои силы в Европе.

«Ну, если его пригласят в Европу, чтобы он играл, а не сидел на скамейке запасных... Для футболиста самое главное — играть, а не сидеть. Нужно стабильно выходить на поле. А то в «Базеле» он сначала играл, а потом со скамейки появлялся. Это же минус для футболиста. Нужна такая команда, чтобы он получал удовольствие от игры, чтобы с тренером были хорошие отношения, чтобы он верил в его. А так нет смысла просто ехать в Европу. В наше время россиянину сложно уехать играть в Европу. Раньше легче было. Это мое мнение», — сказал Коваль корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2022/23 Чалов сыграл 38 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 6 результативных передач.

Во второй половине сезона-2021/22 форвард выступал за «Базель» на правах аренды из ЦСКА, россиянин забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх за швейцарскую команду.