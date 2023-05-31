Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:08

Первый тренер Чалова — о том, стоит ли форварду ехать в Европу: «Если он будет играть, а не сидеть на скамейке...»

Telegram Дзен

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, ответил «СЭ» на вопрос о том, стоит ли форварду вновь попробовать свои силы в Европе.

«Ну, если его пригласят в Европу, чтобы он играл, а не сидел на скамейке запасных... Для футболиста самое главное — играть, а не сидеть. Нужно стабильно выходить на поле. А то в «Базеле» он сначала играл, а потом со скамейки появлялся. Это же минус для футболиста. Нужна такая команда, чтобы он получал удовольствие от игры, чтобы с тренером были хорошие отношения, чтобы он верил в его. А так нет смысла просто ехать в Европу. В наше время россиянину сложно уехать играть в Европу. Раньше легче было. Это мое мнение», — сказал Коваль корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2022/23 Чалов сыграл 38 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 6 результативных передач.

Во второй половине сезона-2021/22 форвард выступал за «Базель» на правах аренды из ЦСКА, россиянин забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх за швейцарскую команду.

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Громкий скандал после ЧМ: в Финляндии завели уголовное дело на сборную Латвии!
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирзоян: «Карпин провел хороший сезон с «Ростовом»

Семак — о том, что Чистяков может уйти в «Локомотив»: «Большинство слухов не имеют ничего общего с реалиями»