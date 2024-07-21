Первый тренер Чалова считает, что ПАОК будет трамплином для перехода Федора в топ-чемпионат

Павел Коваль, первый тренер форварда ЦСКА Федора Чалова, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в ПАОК.

«ПАОК будет трамплином для перехода в топ-чемпионат. Этот клуб играет в Лиге чемпионов. Но цена какая-то маленькая. Не знаю, пойдет ли ЦСКА на такую сделку. Мы же не знаем, что прописано в договоре у Чалова. Наверное, из топовых чемпионатов для Чалова не было предложений. До конца трансферного окна время есть. Если он хочет перейти в более сильный чемпионат, то думаю, спешит не надо. Играй в ЦСКА и показывай свою игру. Может, команды из других чемпионатов его возьмут к себе. Еще целый месяц есть», — сказал Коваль «СЭ».

Как сообщает журналист Иван Карпов, 26-летний нападающий подпишет контракт на 3 года, сумма выкупа у ЦСКА составит 3 миллиона евро. Зарплата Чалова в ПАОКе составит 1,3 миллиона евро плюс бонусы до 300 тысяч.

В сезоне-2023/24 26-летний Чалов провел 41 матч за красно-синих во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.