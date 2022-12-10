Первый тренер Дзюбы: «Не думаю, что Артем будет завершать карьеру»

Первый тренер нападающего Артема Дзюбы Александр Шупляков оценил вероятность того, что футболист может завершить карьеру.

«Это тонкий момент. Если он чувствует, что он и психологически и физически может играть, то надо играть. Не думаю, что он будет завершать карьеру. Но некорректно с моей стороны говорить о его будущем», — сказал Шупляков «СЭ».

34-летний Дзюба является свободным агентом. Последней командой футболиста был турецкий «Адана Демирспор», за который он выступал с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах. В ноябре нападающий и клуб расторгли контракт.