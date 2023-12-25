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РПЛ

Сегодня, 10:33

Первый тренер Дзюбы не видит ничего страшного в том, что нападающий исполнил песню про «Зенит»

Константин Белов
Корреспондент
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Первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на эпизод, в котором 35-летний игрок в день рождения жены Кристины исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

«Ничего страшного здесь не вижу. Артем спел песню про «Зенит», никого не оскорблял. Да, сейчас игрок в «Локомотиве», но ничего ужасного в том, что он спел песню про другую команду я не вижу», — сказал Шупляков «СЭ».

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передачи. Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. В составе сине-бело-голубых форвард 4 раза становился чемпионом РПЛ, дважды — обладателем Кубка России и 4 раза — обладателем Суперкубка страны.

В этом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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