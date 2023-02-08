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Сегодня, 12:13

Первый тренер Дзюбы считает, что у игрока могут быть проблемы с Галактионовым: «Артем немного жестковат»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, поделился с «СЭ» мнением о переходе футболиста в «Локомотив».

«Оптимистично смотрю на переход Дзюбы в «Локомотив». Это интересно. Решение не оптимальное, но позитивное. Если ему дадут шанс... Я не ожидал такого перехода. У него будет интересное будущее. Близко с Галактионовым я не знаком, но, как они поведут себя, вопрос. Ведь Артем немного жестковат. Если не будет каких-то форс-мажоров, у Дзюбы получится», — сказал Шупляков «СЭ».

34-летний Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецкой «Аданой Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.

7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. В среду, 8 февраля, форвард прошел медосмотр для завершения перехода в клуб.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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