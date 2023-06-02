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Сегодня, 17:38

Первый тренер Дзюбы: «Психологически Артем — самый крепкий из российских футболистов»

Алина Савинова
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Александр Шупляков, первый тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о ментальной силе футболиста.

«Рад за Артема и его успехи. Не было сомнений, что он с достоинством переживет сложный этап карьеры в Турции и вернется на прежний уровень. Психологически Артем — самый крепкий из российских футболистов, его не сломить. У человека есть внутренний стрежень и характер. Любой команде нужен игрок с такими качествами», — приводит «РБ Спорт» слова Шуплякова.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале этого года. В текущем сезоне 34-летний форвард провел за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. В мае Дзюба подписал новый контракт с московской командой по схеме «1+1».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-dzyuby-psihologicheski-artem-samy-j-krepkij-iz-rossijskih-futbolistov-ego-ne-slomit/
Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
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