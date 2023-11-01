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Сегодня, 03:26

Первый тренер Файзуллаева: «Начал болеть за ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан оценил игру футболиста в матче чемпионата России против «Краснодара» (1:0).

«Получил удовольствие от игры. Откровенно говоря, начал болеть за ЦСКА. С каждой игрой Аббос прибавляет, боюсь сглазить и надеюсь, что он только продолжит прогрессировать. После игры поздравил Аббоса с победой и голевой передачей», — цитирует Metaratings.ru Ана.

Файзуллаев в августе 2023 года подписал с ЦСКА контракт, рассчитанный до лета 2026-го. В нынешнем сезоне игрок забил гол и отдал две результативные передачи в 11 встречах за московскую команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/pervyi-trener-faizullaeva-nachal-bolet-za-cska-posle-igry-pozdravil-abbosa-s-pobedoi-nad-krasnodarom-300819/
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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