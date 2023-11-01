Первый тренер Файзуллаева: «Начал болеть за ЦСКА»

Первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан оценил игру футболиста в матче чемпионата России против «Краснодара» (1:0).

«Получил удовольствие от игры. Откровенно говоря, начал болеть за ЦСКА. С каждой игрой Аббос прибавляет, боюсь сглазить и надеюсь, что он только продолжит прогрессировать. После игры поздравил Аббоса с победой и голевой передачей», — цитирует Metaratings.ru Ана.

Файзуллаев в августе 2023 года подписал с ЦСКА контракт, рассчитанный до лета 2026-го. В нынешнем сезоне игрок забил гол и отдал две результативные передачи в 11 встречах за московскую команду.