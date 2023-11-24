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Сегодня, 22:08

Первый тренер Файзуллаева отметил, что футболисту важно закрепиться в основном составе сборной Узбекистана

Алина Савинова
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, считает, что футболист заслуживает играть в стартовом составе национальной команды Узбекистана.

«Когда Аббос вышел на замену в матче против Туркменистана (3:1), то игра сразу оживилась. Против Ирана (2:2) Файзуллаев тоже смог себя проявить. Мне нравится то, что ему предоставляют игровую практику. Я надеюсь, что в скором времени его будут выпускать уже в основном составе. Аббосу важно закрепиться. Заметно, что он всегда усиливает игру, выполняет установку тренера и не выпадает», — цитирует специалиста Metaratings.ru.

На счету 20-летнего Файзуллаева шесть игр за сборную Узбекистана, в которых он забил один гол. При этом полузащитник не провел ни одного полного матча за национальную команду своей страны.

За ЦСКА узбекистанский футболист выступает с 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/pervyi-trener-faizullaeva-abbosu-vazhno-zakrepitsya-v-osnovnom-sostave-sbornoi-uzbekistana-308798/
Футбол
Сборная Узбекистана по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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