Первый тренер Файзуллаева отметил, что футболисту важно закрепиться в основном составе сборной Узбекистана

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, считает, что футболист заслуживает играть в стартовом составе национальной команды Узбекистана.

«Когда Аббос вышел на замену в матче против Туркменистана (3:1), то игра сразу оживилась. Против Ирана (2:2) Файзуллаев тоже смог себя проявить. Мне нравится то, что ему предоставляют игровую практику. Я надеюсь, что в скором времени его будут выпускать уже в основном составе. Аббосу важно закрепиться. Заметно, что он всегда усиливает игру, выполняет установку тренера и не выпадает», — цитирует специалиста Metaratings.ru.

На счету 20-летнего Файзуллаева шесть игр за сборную Узбекистана, в которых он забил один гол. При этом полузащитник не провел ни одного полного матча за национальную команду своей страны.

За ЦСКА узбекистанский футболист выступает с 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2026 года.