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Сегодня, 04:56

Первый тренер Файзуллаева: «Это не его предельный уровень»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан объяснил, почему узбекский новичок красно-синих не повторит путь экс-полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Если Файзуллаев будет и дальше так же относиться к тренировкам, к установкам тренера, будет все понимать, принимать и выполнять, то будет только расти. Это не его предельный уровень.

Остон Урунов — воспитанник «Пахтакора», и я его знаю практически с 8 лет. Описанная вами история — не про Файзуллаева. У Аббоса всегда на первом плане был футбол. Он всегда был опрятно одет, никогда не стремился за последними марками телефона и не завидовал тем, кто ее купит», — цитирует Metaratings.ru Ана.

Файзуллаев перешtл в ЦСКА летом 2023 года. С тех пор он сыграл в 11 матчах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/pervyi-trener-faizullaeva-schitaet-chto-poluzashitnik-cska-ne-povtorit-put-urunova-300824/
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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