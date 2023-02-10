0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Первый тренер Глушакова рассказал, чему могут научиться у Дениса молодые футболисты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Погос Галстян, первый тренер полузащитника Дениса Глушакова, выразил мнение, что 36-летний футболист принесет пользу «Нижнему Новгороду».

«Нижний Новгород» — очень хороший вариант для Дениса. Прекрасно его знаю: всегда был ответственным парнем. Один из тех футболистов, которые не любят проигрывать. У Дениса высокая самоотдача в игре, даже в этом возрасте он играет на максимуме. Считаю правильным решением перейти в «Нижний». Он точно поможет клубу! Также хорошая возможность и для молодых футболистов, которые могут научиться профессиональному подходу к футболу, какой есть у Глушакова. Еще с детства всегда замечалось его отношение к футболу: максимально готовился к каждой игре. Денис замотивирован и докажет, что он еще готов играть на высоком уровне», — приводит слова Галстяна Sport24.

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-10-pervyy-trener-glushakova-molodyye-futbolisty-mogut-nauchitsya-u-denisa-professionalnomu-podkhodu-k-futbolu
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Отец Кузяева высказался о возможном уходе футболиста из «Зенита»

Булыкин предположил, почему ушел Мампасси: «Галактионов посмотрел, кто не убежит от проблем»