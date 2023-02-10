Первый тренер Глушакова рассказал, чему могут научиться у Дениса молодые футболисты

Погос Галстян, первый тренер полузащитника Дениса Глушакова, выразил мнение, что 36-летний футболист принесет пользу «Нижнему Новгороду».

«Нижний Новгород» — очень хороший вариант для Дениса. Прекрасно его знаю: всегда был ответственным парнем. Один из тех футболистов, которые не любят проигрывать. У Дениса высокая самоотдача в игре, даже в этом возрасте он играет на максимуме. Считаю правильным решением перейти в «Нижний». Он точно поможет клубу! Также хорошая возможность и для молодых футболистов, которые могут научиться профессиональному подходу к футболу, какой есть у Глушакова. Еще с детства всегда замечалось его отношение к футболу: максимально готовился к каждой игре. Денис замотивирован и докажет, что он еще готов играть на высоком уровне», — приводит слова Галстяна Sport24.

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.