Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:17

Первый тренер Кругового назвал спорным решение футболиста о переходе в ЦСКА

Алина Савинова
Telegram Дзен

Александр Колодкин, первый тренер защитника Данила Кругового, поделился мнением о переходе футболиста из «Зенита» в ЦСКА.

«На сегодняшний день тяжело сказать, только время покажет правильность выбора. Данил наверняка советовался с агентом, много времени потратили, чтобы решиться на переход. Решение, конечно, спорное, потому что Круговой — воспитанник «Зенита». В том числе и я отработал с ним много времени в системе клуба. С одной стороны, я огорчен, что такой качественный и молодой игрок уходит из «Зенита». Ведь Круговой — единственный воспитанник футбольной школы «Зенита» в нынешнем составе, который прошел все стадии. Печально, что клуб не нашел аргументов, чтобы оставить Кругового. С другой стороны, ЦСКА — новый этап его развития как игрока», — приводит Sport24 слова тренера.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».

Источник: https://sport24.ru/football/news-613459-pervyy-trener-krugovogo-perekhod-v-tsska-spornoye-resheniye-bolshego-vsekh-riskuyet-sam-danil
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Чемпион мира по прыжкам с шестом Барбер умер в возрасте 29 лет
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
Францию призвали выйти из НАТО из-за провокаций против России
Qiwi продаст российские активы гонконгской компании во главе с Протопоповым
На Украине выделят около $464 млн на строительство оборонительных сооружений
Еврокомиссар заявил о поставке Евросоюзом к весне 1 млн снарядов Украине
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Кузьмичев: «Если и приглашать нового тренера в «Спартак», то это надо делать сейчас»
Орещук заявил, что «Пари НН» может выкупить Карапузова у «Динамо» в случае его хорошего выступления
Агент Тормены рассказал, что футболист присоединится к «Краснодару» в Дубае
Мостовой испытывает сожаление, что Дзюба не попробовал свои силы в топ-5 чемпионата Европы
Агент Санчеса заявил, что трансфер игрока в «Спартак» сорвался из-за вмешательства АПЛ и английских властей
«Факел» в товарищеском матче уступил «Насафу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Кузьмичев: «Если и приглашать нового тренера в «Спартак», то это надо делать сейчас»