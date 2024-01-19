Первый тренер Кругового назвал спорным решение футболиста о переходе в ЦСКА

Александр Колодкин, первый тренер защитника Данила Кругового, поделился мнением о переходе футболиста из «Зенита» в ЦСКА.

«На сегодняшний день тяжело сказать, только время покажет правильность выбора. Данил наверняка советовался с агентом, много времени потратили, чтобы решиться на переход. Решение, конечно, спорное, потому что Круговой — воспитанник «Зенита». В том числе и я отработал с ним много времени в системе клуба. С одной стороны, я огорчен, что такой качественный и молодой игрок уходит из «Зенита». Ведь Круговой — единственный воспитанник футбольной школы «Зенита» в нынешнем составе, который прошел все стадии. Печально, что клуб не нашел аргументов, чтобы оставить Кругового. С другой стороны, ЦСКА — новый этап его развития как игрока», — приводит Sport24 слова тренера.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».