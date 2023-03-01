0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:17

Первый тренер Миранчуков хочет видеть Антона в Европе

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Первый тренер Алексея и Антона Миранчуков Александр Воронков отметил, что хочет видеть обоих близнецов в Европе.

«Как первый тренер хотел бы видеть Антона в Европе. Но чтобы он играл, а не сидел в запасе. Не хочу, чтобы он повторял историю Алексея в «Аталанте». Пусть будет клуб попроще, но постоянная игровая практика! Знаю, он тоже хочет уехать в Европу к брату в Италию или в другой чемпионат. Если это случится, буду хлопать в ладоши. Такой вызов для Антона будет мотивацией и повышением. Им лучше играть вместе, но у каждого есть свои цели. Близнецов нежелательно разлучать, но об этом никто не думает, ведь у каждого свои задачи. Если бы так было у нас, футбол в мире был бы более пограничный», — цитирует Sport24 Воронкова.

Алексей Миранчук сейчас выступает за «Торино», а его брат Антон — за московский «Локомотив».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-pervyy-trener-miranchukov-khochu-videt-antona-v-yevrope-pust-budet-klub-poproshche-no-postoyannaya-igrovaya-praktika
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торино
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Оренбурга» подтвердил, что клуб хочет выкупить Мансилью у «Расинга»

Еремякин: «Оренбург» арендовал поля у футбольного клуба «Сочи»