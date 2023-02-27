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Первый тренер Миранчуков: «У Антона непростой путь, у Алексея немного удачней. Самое важное здесь — психология»

Алина Савинова
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Александр Воронков, первый тренер Алексея и Антона Миранчуков, поделился мнением о карьерном пути российских полузащитников.

«Возможно, Антон не подходил под эксперимент тренера в кубковом матче или медицинская служба совместно с тренером приняли решение не ставить в стартовый состав. Чемпионат только начинается. Надеемся, все будет нормально. Считаю, Антон — тот человек, который нужен «Локомотиву». Он всегда был лидером и опытным игроком в команде. Возраст позволяет ему иметь авторитет. У каждого свой путь: у Антона непростой, у Алексея немного удачней. Думаю, самое важное здесь — психология и состояние здоровья. Антон целый год не тренировался и, возможно, это откинуло его назад. Надо поддержать Антона и, думаю, все будет хорошо. Во второй половине чемпионата он должен раскрыться», — приводит Sport24 слова Воронкова.

Антон Миранчук выступает за московский «Локомотив», его брат Алексей уехал в Италию, где на данный момент играет в составе «Торино».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-pervyy-trener-miranchukov-u-antona-neprostoy-put-u-alekseya-udachney-samoye-vazhnoye-psikhologiya-i-zdorovye
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Футбол
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