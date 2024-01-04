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Сегодня, 22:47

Первый тренер Миранчуков пожелал Антону привести «Локомотив» к золотым медалям РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, рассказал, что хочет пожелать полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку в 2024 году.

«В 2024 году хочу пожелать всем профессиональным футболистам удачи, великих побед и свершений. Но особенно хочу выделить двух очень дорогих мне футболистов — Алексея и Антона Миранчуков, с которыми мне удалось поработать почти пять лет в маленьком городе Краснодарского края, прежде чем я помог им переехать в Москву, где они обрели свое профессиональное лицо. Конкретно Антону хочу пожелать выйти на максимальный спортивно-профессиональный уровень и привести «Локомотив» к победам и золотым медалям чемпионата России. Думаю, это возможно. Также хочу пожелать крепкого здоровья Антону, его семье и сыну Александру», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

28-летний Миранчук выступает за «Локомотив» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 24 матча, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-miranchukov-zhelayu-antonu-privesti-lokomotiv-k-zoloty-m-medalyam-rpl/
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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