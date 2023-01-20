Первый тренер Миранчуков верит, что Алексей и Антон еще сыграют вместе в Европе

Первый тренер Антона и Алексея Миранчуков Александр Воронков в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» заявил, что верит в воссоединение братьев в Европе.

«Конечно, я верю, что братья еще сыграют вместе в Европе. Теоретически это возможно, но, как показывает практика, близнецы в футболе часто разлучаются. Несомненно, Антон тоже игрок европейского уровня, но у него была серьезная травма, которая немного выбила его из колеи. Я очень рад, что он полностью восстановился и набрал форму. Сейчас его главная задача — вытянуть «Локомотив» из ямы, чтобы клуб не вылетел из РПЛ. Уверен, Антон поможет команде. Безусловно, воссоединение братьев пойдет на пользу обоим. У них отличный симбиоз, они рождены друг для друга. Вместе Миранчуки играют более ярко, так им легче психологически. Будем надеяться, что в будущем они смогут поиграть в одном европейском клубе», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды и провел за итальянский клуб 13 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Антон Миранчук выступает за «Локомотив», за который в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.