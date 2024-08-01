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Сегодня, 16:07

Первый тренер Чалова: «Был бы еще больше рад, если бы Федор оказался в Англии или Италии»

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Первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова Павел Коваль в комментарии для «СЭ» отреагировал на трансфер форварда в греческий ПАОК.

«За Федора рад! А если бы он оказался не в Греции, а в Англии или в Италии, то был бы рад еще больше. Думаю, он воспользуется этим переходом, как трамплином к топ-клубу. Первенство Греции слабее, чем России, но у них есть Лига чемпионов. Естественно, я верю, что у него все получится, человеку 26 лет — отличный возраст, опыт есть, играл в ЛЧ и забивал там «Реалу», — сказал Коваль «СЭ».

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

(Константин Передерий)

Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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