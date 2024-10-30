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Сегодня, 01:59

Первый тренер Файзуллаева: «Аббосбек идет вперед, у него есть цель играть в Европе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Первый тренер полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан отреагировал на то, что футболиста признали лучшим молодым игроком года в Азии.

«Была ли у Аббосбека конкуренция? Думаю, да, там ребята неплохие, играют в топовых клубах. Как сильно спрогрессировал Файзуллаев? Прогресс, конечно, есть. Когда был на стажировке, заметил, что ему нравилось там расти, он понимал, что идет вверх как профессиональный футболист. Это все идет ему на пользу. Признание его лучшим молодым футболистом Азии очень радует.
Слухи об интересе «Баварии» и других клубов? Насколько я его знаю, ему это не будет мешать. Он идёт вперёд, у него есть цель играть в Европе. Он хотел в Испанию, но посмотрим. Не хочется обижать ЦСКА, но Аббос хотел бы играть где-то повыше», — приводит Metaratings слова Ана.

Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт хавбека с красно-синими действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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