Первый тренер Соболева: «Если в «Зените» у него все будет хорошо, то он сможет вернуться в сборную»

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего в «Зенит».

«Конечно, я рад, что все это закончилось. «Зенит» — лучшая команда страны, многократный чемпион. Последний год для него был не совсем удачный. Надеюсь, что этот переход скажется на нем положительно. Если в «Зените» у него все будет хорошо, то он сможет вернуться в сборную. У Соболева обнаружили проблемы с психикой? Не думаю, что эта история могла его подкосить. Мы с ним переписывались, и я чувствую, что он уверен в себе. Естественно, все это давит на нервы, но я не верю, что у него было какие-то отклонения», — сказал Горбунов «СЭ».

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Ранее в карьере Соболев защищал цвета «Томи», «Крыльев Советов» и «Енисея».