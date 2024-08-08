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Сегодня, 19:39

Первый тренер Соболева: «Игрок сейчас теряет тонус, ему нужен будет месяц для набора формы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации с нападающим «Спартака».

«Не знаю, какие разногласия с «Зенитом». Но все выглядит так, будто делается назло. Александр ничего не решает — все зависит от руководства, агентов. Игрок сейчас теряет тонус, ему нужен будет месяц, чтобы прийти в форму. Нарезать круги — это разве тренировка?» — сказал Горбунов «СЭ».

27-летний Соболев отстранен от тренировок с основным составом красно-белых с 23 июля. В прошлом сезоне он провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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