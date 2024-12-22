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Сегодня, 19:20

Первый тренер Соболева назвал тяжелым 2024 год для нападающего: «Следующий будет лучше»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» подвел итоги 2024 года для форварда петербуржцев.

«Год сложился тяжело. Не могу оценивать, хорошо или плохо. Просто тяжело. Во-первых, переход решался два месяца, а это нервы. Во-вторых, новый коллектив, новая игра, отношения с болельщиками. Пока тяжело адаптироваться, тяжелый год. Надеюсь, пройдет сборы вместе с командой, больше поймут друг друга. Следующий год будет лучше», — сказал Горбунов «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» 30 августа 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года и включает в себя опцию продления на еще один сезон.

В этом сезоне 27-летний нападающий отметился двумя голами и одной результативной передачей в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Александр Соболев
ФК Зенит
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