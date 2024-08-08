Первый тренер Соболева: «Говорят, в Dota 2 играет хорошо. Свободное время надо куда-то тратить»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал увлечение игрока компьютерными играми.

«Думаю, Соболев вылезет из этой ситуации. Говорят, в Dota 2 играет хорошо. Если много свободного времени — его надо куда-то тратить. Может, так он снимает напряжение. Жаль Александра. Это его профессия, начинается сезон, а тут... Вся эта нервотрепка ничего хорошего не имеет», — сказал Горбунов «СЭ».

27-летний Соболев отстранен от тренировок с основным составом красно-белых с 23 июля. В прошлом сезоне он провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.