Первый тренер Соболева не считает слова сына футболиста в адрес «Зенита» следствием воспитания

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова сына футболиста про «Зенит».

14 августа в сети появился фрагмент стрима Соболева, на котором его сын называет «Зенит» бомжами.

«Ну это дети. Могут что угодно сказать между собой. Ему там сколько, господи, семь лет? Специально настраивают против, чтобы Соболева не приняли. Кто это делает, я не знаю. Даже не хочу обсуждать, что его сын сказал. Когда работаешь с детьми, знаешь, что они говорят. Вообще не обращаю на это внимания. Это все ерунда. Это не может быть следствием воспитания», — сказал Горбунов «СЭ».

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».