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Сегодня, 13:15

Первый тренер Соболева оценил пост нападающего с видом на Санкт-Петербург

Telegram Дзен

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал «СЭ» публикацию форварда в социальной сети Telegram.

«В этой ситуации можно подумать так, а можно по-другому. Здесь можно судить двояко. Пока не будет официальных сообщений я ничему не верю. Он сейчас в Казахстане с командой, играет. Что эта фотография значит — я не знаю. Он же сейчас регулярно там в Telegram. Сейчас взрослые другие, у них там с интернетом все», — сказал Горбунов «СЭ».

Александр Соболев. Соболев анонсировал переход в «Зенит»? Форвард «Спартака» опубликовал фото с видом на Петербург и странной подписью

В четверг вечером Соболев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию ночного неба, на которой написано: «Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют, а если и вовсе не слышат ничего, то придумывают...»

Александр Абустин

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
8
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